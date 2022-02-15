東方日報B1：商品糧價漲　激化通脹

在供需失衡下，有外媒預計原油價格本月底或攀升至100美元大關。

正當工業金屬庫存捉襟見肘之際，東歐緊張局勢恐進一步擾亂全球重要物資供應，激化通脹！首先，「震央」烏克蘭素有「歐洲糧倉」之名，芝加哥小麥期貨周一漲近2%。其次是大宗商品市場上影響力巨大的俄羅斯，不但手握歐洲油氣的命脈，更是鋁和鈀金等金屬的主要供應國，其處作戰狀態，使布蘭特期油周一升穿每桶95美元大關，創逾7年新高。分析指，油價上漲恐激化通脹，衝擊全球經濟增長，一旦俄烏傳來炮火聲，其他國家別奢望能獨善其身！

歐美需求爆發與供應短缺所造成的問題早處於臨界點，對全球經濟復甦甚為關鍵的商品庫存卻降到歷史低位，加上俄烏地緣政治風險引發的蝴蝶效應，無論工業原料、能源以至主要農作物價格亦正掀起新一波漲勢。俄烏兩國的大麥和小麥出口量共佔全球三分之一，俄羅斯「後花園」黑海正是穀物主要出口港，市場憂俄方一旦入侵烏克蘭，或擾亂黑海這重要樞紐，未來供應不足的潛在危機令芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍的小麥期貨合約價格周一曾高見每蒲式耳8.14美元，為近3周高位。

由於烏克蘭小麥的主要種植區鄰近烏東地區，俄烏戰事如急轉直下，隨時令農民逃亡、農田受破壞，屆時小麥產量更慘不忍睹，事實上，過去一周小麥價格累漲半成。同時，有海上航運商指，中小型散裝船運價格開始上升，因中國、中亞、阿拉伯與北非等穀物轉由南美進口，航程時間拉長，運價漲幅亦更高。

比俄烏局勢可能更迫在眉睫的，還有原料價格。投資大行摩根大通數據顯示，俄羅斯在全球鈀（又稱鈀金）的出口佔比超過45%、鉑佔逾15%、金佔9.2%。其中，鈀金可用於製造抑制汽車污染的設備等，亦可用於電子產業，用途廣泛，可想像全球近半鈀金的出口一旦斷鏈，將激發龐大物價上漲壓力。

大量商品現已出現「逆價差」，即現貨、近月合約價格高於遠期期貨價格的情況，這往往被視為商品稀缺的信號。倫敦金屬交易所（LME）數項合約的現貨價格高於遠期交割期貨，反映投資者不惜以更高的溢價來取得現貨供應。高盛集團分析師Nicholas Snowdon形容，這已陷入最壞的庫存環境及供應鏈的困境。

以銅為例，在主要商品交易所的庫存僅略高於40萬噸，尚不及滿足全球一周的消費量；皆因能源成本竄升引致巨大的財務壓力，使歐洲和中國的鋁冶煉廠被迫削減產能。美銀分析師Michael Widmer透露，整個供應鏈的庫存都很低。國際鋁價上周攀抵每噸3,200美元的13年高位，因高盛估鋁庫存可能在2023年前耗盡。

原油供應不足，亦帶動油價持續飆升。布蘭特期油價曾高見每桶96.16美元，最多升約1.82%，一度觸及2014年10月來新高。外媒預計，原油價格從2021年底的每桶70美元，直至本月底或攀升至100美元大關，意味下半年美國和歐洲通脹率或提高約0.5個百分點。

繼摩根大通警告油價若漲至每桶150美元，幾乎阻礙全球經濟擴張、使通脹率飆至7%以上後，德意志銀行環球經濟研究主管Peter Hooper亦指，石油衝擊令通脹問題涉及層面更廣泛，全球經濟增長顯著放緩可能性加大。

總部在本港的全球物流公司直指，客戶甚關注燃料成本續上漲。另有航空公司坦言，油價漲勢發生在空運價格異常高企的時候，言下之意航空生意不利因素盡現。惟美國波音公司卻有意淡化供應鏈危機，一直依賴俄羅斯鈦金屬供應的波音相關負責人周一(14日)指，公司擁有多元化供應，有信心解決潛在的鈦供應中斷問題。