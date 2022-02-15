美股收市受壓　道指跌171點

俄烏危機引球金融市場動盪，美股周一(14日)仍然受壓。道收報34,566點，跌171點或0.49%；標指收報4,401點，跌16點或0.38%；納指收報13,790點，跌少於1點。

除了外圍局勢，經濟前景陰霾亦是導致美股不振的主因之一。有「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，美國已出現一系列衰退迹象。首先是消費者信心，上周五公布的2月密歇根大學消費者信心指數跌至61.7，為2011年10月以來最低。

另一衰退指標則是債息曲線，即不同年期美國國債孳息率的差異，當短期債券孳息率高過長期，則會形成「債息倒掛」現象，預示經濟衰退即將來臨。岡拉克指，目前兩期與10年期國債孳息的差距已收窄至不足0.5厘，意味正通往衰退的路上。美國銀行首席策略師Michael Harnet此前也警告，「債息倒掛」或於今年中出現，並且在下半年經濟開始衰退。

隨着聯儲局開始「收水」並準備加息，債市亦出現異象。岡拉克續指，不同評級的企業信貸息差正逐漸擴大，意味市場對部分企業的還債能力信心正下跌，為市場恐慌揭開序幕。他更稱，若信貸息差進一步擴大，會對股市產生負面影響。

企業消息方面，思科系統(Cisco)將以200億美元收購雲軟件製造商Splunk，為該公司有史以來最大一宗收購案。思科系統全日跌1.34%；Splunk則急升9.13%。

監管文件披露，電動車公司Rivian上季獲索羅斯旗下家族辨公室入股，其股價周一收報62.65美元，升6.46%。