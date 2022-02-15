陳蓓敏：恒指短線於24400料見支持

近期道指見阻力於35,800，隨後反覆回落，34,000為重要支持區域。市場憂慮烏克蘭局勢，和三月聯儲局議息。上周華爾街三大指數分別跌約1%至2.27%。納指上周五跌幅較大，跌約3%。國際油價創七年高位，紐約期油升3.6%，徘徊93美元。上周公布消費物價指數超預期，投資者留意周內公布的一月終值生產物價指數CPI，零售銷售數據等作參考指引。

昨日亞太區股市表現不一。日本、台灣和南韓跟美股方向，全線回落，各國重要股票指數，分別錄得1.5%至2.2%跌幅不等。中國股市偏軟。普遍券商對中國經濟運行樂觀，估計現階段為結構系統性修復階段。中國人民銀行發布《2021年第四季度中國貨幣政策執行報告》，去年兩度降準各0.5%，共放資金約2.2萬億元人民幣。去年新增人民幣貸款19.95萬億元，按年增3,150億元，小微貸和製造業中長期貸款，分別升27.3%和31.5%。整體報告指出去年實現高增長，低通脹成效，未來仍需布局「穩」經濟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)