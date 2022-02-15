道指跌171點　油價升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.29；港匯處7.8018；離岸人民幣(CNH)見6.3563；美元兌日圓報115.52；歐元企1.1304；英鎊處1.3529。金價報1,870美元。布油報95.78美元；紐油處94.71美元。比特幣報4.27萬美元。道指期貨跌160點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報34,566點，跌171點或0.49%；標指收報4,401點，跌16點或0.38%；納指收報13,790點，跌少於1點。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報24,445點，跌111點。

●即月恒生指數夜期收報24,338點，跌99點，低水219點，成交26,447張。

●紐約3月期油收報每桶95.46美元，升2.36美元或2.53%；布蘭特4月期油收報每桶96.48美元，升2.04美元或2.16%。

●石油輸出國組織(OPEC)秘書長Mohammed Barkindo周一(14日)表示，全球石油市場正面臨許多挑戰，包括地緣政治局勢持續緊張，以及包括石油在內的商品市場出現「大量投資不足」。

●英國富時100指數收報7,531點，跌129點或1.69%；法國CAC指數收報6,852點，跌159點或2.27%；德國DAX指數收報15,113點，跌311點或2.02%。

●紐約4月期金收報每安士1,869.4美元，升27.3美元或1.5%，創自去年11月中以來收市新高。

●歐洲央行行長拉加德表示，如果歐元區引入數碼歐元，其作用將補足現金，而不是取代現金。