中國銀河國際：投資生豬養殖板塊正當其時

生豬養殖行業投資安全邊際高，下行風險可控，把新一輪豬周期的起點定在一次探底的時間，即2021年10月，該價格基本接近2014、2018年的一次探底價格，分別為每公斤10.45元人民幣及每公斤10.01元人民幣，但需要注意一點，今輪豬周期當中的養殖企業所面對的養殖成本是大幅上升的，那麼就意味着這樣的底部價格帶來的是絕對探度虧損(比所面對的養殖成本是大幅上升的，那麼也就意味着這樣的底部價格帶來的絕對度虧損(比之前兩次虧損幅度更大)，也意味着對現金流的極大消耗。換個角度來看，生豬艱殖進入深度虧損模式也意味着豬周期未來的向上的趨勢是更為確定，周期循環往復，豬周期虧損是風險釋放，給投資者帶來更高的安全邊際。

2022年一月養殖業再進入虧損時期，或加速產能下行。從產能的角度去看，能繁殖母豬存檔在2021年六月達到高位4,564萬頭，自此之後持續去產能，並逐步加速，至11月累計去產能5.9%，十一月生豬價格反彈一定程度上抑制了產能去化的速度，導致12月能繁母豬存回升到4,329萬頭，但這個只是去產能過過程中的小插曲。一月份會持續去產能節奏，根據中國畜牧業信息網絡，一月底生豬價格下跌到每斤13.97元人民幣，顯著低於行業平均養殖成本，行業依舊處於虧損當中。

時隔兩個月，2022年1月自繁自養養殖利潤再次進入深度虧損狀態，虧損加劇將進一步帶動行業去產能，能繁母豬累計降幅會逐步提高，在持續去產能的過程中，大家對於生豬養板塊的預期將逐步提升，雖然生豬價格會出現二次探底，但市場對板塊的積極預期已經起來了，也就意味着對板塊配置的最優時點就是當下，整體來看，當前板塊投資風險較低，安全邊際高，值得積極重點關注。

從數據回溯角度去看配置時點，可能實現投資收益最大化，測算假設自2014一季度陸續建倉，並持有到周期的高度，漲幅達到207%，假設在2018年二季陸續建倉，期間漲幅可以達到446%。綜合來說，在虧損當季介入養殖個股是長期資金的最佳布局，當然期間波動必然是存在的，而次優時就是豬價二次探底之前，都會是配置的較好時點，也就是我們說的當下，無論是邏輯層面，還是數據回溯層面，均指向把握豬周期當下的配置時機。

風險方面，養殖疫病影響的風險，原材料價格大幅波動，以及環保、養殖等方面政策變化的風險，食品安全的風險等。

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