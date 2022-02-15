廖嘉豪：市場需準備3月或加息半厘

美國核心通脹達0.6%和最新的工資增長數據相結合，令2022年通脹放緩的說法愈來愈不可能。由於工資和物價在按年和按月計算的各個類別中，都顯示出持續和廣泛的增長5至7%，聯儲局的基本情景，在2022年整個過程中需要轉向通脹仍然大幅高於目標。

例如最新通脹報告公布之後，關於二手車價格上升放緩，有肋減緩整體通脹的說法很難維持，二手車錄得自去年9月以來最弱的升幅，但核心商品價格繼續快速上漲，按月上漲 1.0%，整體核心通脹未有減速。更重要的是，租金加速增長，不包括住房的服務增長更快，這些數據可能反映了持續的工資增長傳導的影響。

花旗現在預計今年第四季度的核心PCE通脹率，至少達到3.5%，幾乎比聯儲局去年12月經濟預測摘要中的中位數2.7%，高出接近一個百分點。機票價格進一步上漲、持續強勁的商品通脹、將繼續快速上漲的住房價格等因素，都表明2月的核心通脹(將於3月10日，即聯儲局3月會議前公布)強勁程度猶如一月水平。

隨着通脹回到2%的道路看起來愈來愈不明確，而且可能在2022年無法實現，聯儲局官員或希望更快地提高政策利率，以令外界保持警惕。利率期貨反映3月會議加息幅度約為44個基點，與經濟師預測有機會一次過加息50個基點，或在預定會議日期以外突然加息等看法也脗合。聖路易斯聯儲主席布拉德，唯一一位在通脹數據公布後，馬上發表講話的聯儲局官員，表示傾向於7月前加息100個基點。但花旗相信聯儲局，更傾向在既定會議日期上採取行動，以避免進一步破壞穩定的加息預期和難以控制的金融狀況收緊風險。

布拉德是一個相對鷹派的人，並非所有官員都同意他在3月加息50個基點的偏好，但更大幅度的加息，肯定繼續在討論之列。花旗現在的基本預測是，聯儲局3月或加息50個基點，然後在5月和6月連續加息25個基點，第三及第四季則可能分別於9月和12月加息一次，然後在2023年再加息三次，政策利率屆時有望重上2.5%左右。下半年加息步伐放緩的原因，可能是核心通脹按月有所放緩，而且當局或於6月宣布並於7月開始縮減資產負債表的話，亦有機會造成限制性影響。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪