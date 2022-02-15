【高盛推介】滙豐逆市回吐　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(14日)創近兩年新高，股價逼近60港元關口。周二(15日)早段逆市回吐，低見57.8元後跌幅收窄。現報58.2元，跌約1.4%。滙控將於下周二(22日)公布截至去年底止全年業績，市場料列帳基準除稅前利潤預測介乎188.58億至195.49億美元，按年升1.15倍至1.23倍。券商普遍給予看好評級，目標價最高68.8元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署，過去5個交易日分別共錄得約480萬及920萬元資金流入好倉及淡倉，當中認購證及認沽證分別佔約250萬及620萬元。牛熊證方面，牛證及熊證於周一亦繼續獲資金流入，當中牛證有約30萬元，並較集中在53元收回區域的產品。周一流入熊證的資金有約100萬元，並分布在60元以上的各收回區域產品。

滙豐購24815，行使價68元，2022年09月21日到期，實際槓桿9.2倍，高敏感度、低街貨。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。

滙豐購21677，行使價60元，2022年07月26日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。

滙豐牛51122，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率13.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、低街貨。

滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。

滙豐熊50444，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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