【高盛推介】內險股回吐　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：內險股周二(15日)早段全線受壓。年初至今累計升逾15%的中國平安，周一(14日)跌約3.8%後，周二早段最低見64.7港元，現報64.75元，跌約2.9%。中銀保監早前批准平保旗下平安人壽保險於新方正集團的重大股權投資之申請。

年初至今累計升逾10%的中國人壽，周一跌約3.1%，周二早段低開約1.2%後跌幅略擴大，現報14元，跌約3.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見平保認購證於周一獲資金轉向流入，有約890萬元。牛熊證方面，周一部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至60元收回區域的產品。周一流入熊證的資金集中在73元收回區域，及70元以下收回價的近熊。

中人壽方面，過去5個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約940萬元。

平安購24056，行使價72.83元，2022年05月10日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低街貨、市場上少數5月到期認購證。

平安購23010，行使價75元，2023年07月21日到期，實際槓桿4.1倍，長期。

平安牛55062，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，60元收回價遠牛中槓桿最高。

平安沽23397，行使價50元，2022年07月26日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨。

平安熊62437，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，市場上槓桿最高貼熊。

中壽購24747，行使價15元，2022年05月27日到期，實際槓桿12.9倍，高槓桿。

中壽購13982，行使價15.4元，2022年07月22日到期，實際槓桿7.9倍，中期。

中壽牛66626，收回價12元，行使價11.6元，換股比率50，槓桿比率5.6倍，低街貨貼牛。

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