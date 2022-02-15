宏利香港去年核心盈利及新造業務價值齊創新高

宏利香港公布去年全年業績，期內核心盈利及新造業務價值均創下新高，其中核心盈利錄74億港元，按年增長17%；新造業務價值錄48億元，按年增長32%。管理層指，基於短期內中港邊境仍然關閉，預計澳門市場將繼續發揮關鍵作用。

單計去年第四季，宏利香港核心盈利21億元，按年增長18%；新造業務價值13億元，增27%；年度化保費等值銷售額增11%，至17億元。

對於新一波疫情會否影響今年首季銷售，宏利香港行政總裁戴明鈞認為目前言之尚早，相信首季底才會有更清晰的判斷，同時強調今年1月代理人業務增長不俗。

他又指，新業務價值很大程度來自代理人業務，今年初公司代理人數目及生產力保持強勁。而截至去年底，宏利香港代理人數目創逾11,600人新高，按年增長9%，代理人團隊佔去年年度化保費等值銷售總額超過60%。

去年宏利澳門業務大幅提升，宏利香港在澳門市場年度化保費等值銷售額按年增長逾1倍，其中來自内地訪客的銷售額佔60%，佔公司整體銷售額的10%。戴稱，2021年之前，澳門年度化保費等值銷售額佔比僅為低單位數。澳門與内地恢復通關後，澳門的內地訪客業務在去年首季增加74%。基於短期內中港邊持續封關，預計澳門市場將繼續發揮關鍵作用，同時會繼續與香港團隊合作。

另外，宏利香港首席財務總監紀榮道表示，過去兩年，公司已處理並批准近800宗與疫情有關索賠，涉及金額約3,000萬元。