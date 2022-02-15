李惟宏：疫情無礙金融市場運作　促港府檢討股票印花稅影響

本港第五新冠肺炎疫情大爆發，外界關注金融市場運作。立法會金融服務界議員兼香港證券業協會主席李惟宏坦言，雖然不少證券行加強數碼化，但中央結算公司等業務環節無法全面轉為網上運作。不過，業界在過去兩年疫情中，採取的應對措施行之有效，相信疫情進一步惡化，也不會影響金融市場整體運作。

據報香港證監會向業界發出電郵，計劃周四(17日)召開網上會議，商討應對破壞性事件等方法。李惟宏未有正面回應有關會議，僅指業界與監管當局保持密切溝通，亦會就不同突發情況安排會議。同時提到，業界沒有收到政府任何關於封城的消息，政府亦已澄清沒有計劃封城。不過，監管機構及業界「任何時候都要做最壞打算」，強調因應監管要求，所有持牌券商一直有系統和制度應對不同營運挑戰，亦有後備措施應對不同突發狀況。

李氏提到，暫時未見業界因新一波疫情而進行裁員，但認為業界經營環境困難，過去四年間有逾80間證券行結業，目前挑戰仍大，特別是交易成本持續上漲，影響交投量。

他指出，一直有向政府反映增加交易費用會影響港股市場的競爭力，特別是海外市場交易成本一直下降，強調本港競爭力不應只追求新股集資額，亦要參考交易數據，促請港府盡快檢討股票印花稅、財務匯報局交易徵費對市場的影響，另倡議容許證券業參與「跨境理財通」。

據香港證券業協會調查發現，有60%業界表示無意增加人手，關注未來業界或採取人手自動流失。另有66%業界人士認為新增收費已影響市場交投。

他認為，業界需要更多開拓新業務的機會，以增加收入來源，否則難以改善業界從業員的待遇。

另外，調查中有42%認為美國是風險最高的市場，主要是當地股市高企影響；34%證券業界認為香港是今年最值得投資的市場。有43%受訪者對今年港股看法中性，約39%的看法樂觀。有37%估計，今年恒生指數有望升5%至20%。