代理調查：逾半受訪者擬1年內買樓　比例創4年高

香港置業的首季「置業意向調查」，成功收回433份有效問卷，調查結果顯示，有逾半的受訪者考慮於未來12個月內置業，比例創下16季新高，即4年新高，加上有36.5%的受訪者表示主要用途是上車。

根據調查發現，有逾半受訪者傾向購買二手物業，佔52.4%，按年升4.2個百分點，加上43%受訪者表示，希望購買10年或以下樓齡，自2018年首次超越4成，創4年來新高，並按年上升27.7個百分。

另外，調查發現有29.8%受訪者購買二手物業是因為價錢吸引，有28.1%受訪者表示二手物業實用率較高，有15.4%的受訪者認為可以進行實地視察，有11%受訪者表示管理費較便宜。

根據調查資料顯示，逾半(50.6%)受訪者認為本港於未來12個月內會加息，按季增加18.8個百分點，另有41.3%受訪者認為息口會維持不變，只有8.1%受訪者認為會下跌。

樓價方面，根據是次調查所得，超過4成(42.3%)受訪者睇淡本港未來12個月樓價走勢，當中預期樓價下跌5%以內的佔最多數，接近2成(19.6%)，另外有29.3%受訪者認為樓價走勢平穩，其餘28.4%的受訪者睇好樓價上升。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽預期，今年樓市將「苦盡甘來」，樓價將呈現「先抑後揚」的格局，首季在疫情拖累下，二手樓價將會出現輕微調整，調整幅度不多於5%。若樓價調整，將降低入市成本，變相抵銷市場預期加息的壓力，全年樓價料升約3至5%。

他又指，2022年首季樓市交投會有所回落，一手銷售量預料達2,200伙，料創6年的同期新低，而二手住宅註冊量因受惠「減價盤」增加，首季有望達10,000至12,000宗，雖然表現不及去年首季，但仍較2020年首季顯著上升。