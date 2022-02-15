俄烏倘開戰　半導體關鍵氣體恐斷供　美光或受惠

外媒報道，美國記憶體龍頭美光股價近日上揚，因華爾街正面臨供應鏈新浮現的衝擊，包括烏克蘭生產的關鍵氣體運輸可能中斷，推升了快閃記憶晶片的價格。

Wedbush分析師Matt Bryson調升美光科技評級，自「中性」調升至「跑贏大市」，目標價由100美元上調至120美元。

除了俄烏局勢外，Western Digital與其快閃記憶晶片合資夥伴Kioxia上周宣布，由於製造過程中某些材料受污染，日本兩家工廠的生產已中斷。分析師估計，該問題恐令全球快閃記憶晶片首季供應量減少10%。該消息提振了華爾街對近期快閃記憶晶片的價格，美光股價也隨之上揚，因快閃記憶晶片約佔美光單季收入1/4。

另外，花旗指出，烏克蘭的軍事行動可能會中斷氖、氪和氙的供應。其中，氖用於製造晶片的雷射製程。目前記憶晶片生產商對這些關鍵氣體的庫存量約6至8周，高於正常4周。不過，這些氣體的供應量高度倚賴烏克蘭，該地區若有軍事行動，會導致生產中斷，都可能嚴重衝擊半導體的生產。

富國銀行亦稱，美國半導體級「氖」有90%來自烏克蘭，以及美國「鈀」供應35%亦來自烏克蘭，尤其擔憂氖，因2014年俄國入侵克里米亞時，氖價暴漲約6倍。