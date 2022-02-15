羅兵咸永道︰若下半年中港通關　本地零售增長可達7%

第5波疫情來勢洶洶，港府收緊一系列社交距離措施後，多個行業跌回入生意慘情的寒冬。會計師行羅兵咸永道預計，今年香港的零售銷售將按年增長7%，至3,780億元，前提是中國及香港邊境將在第3季至第4季度之間重新開放。若無法通關，零售銷售增幅估計低於5%。

該行亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然在網上發布會表示，香港面臨有史以來最嚴峻的疫情，連續多日錄得過千宗確診病例，相信農曆新年後市面會愈來愈淡靜。

社交距離措施收緊後，該行預測，本月零售銷售額料將由1月份的300億元，跌至260億元的全年低位。鄭氏料，市道在5月才有全面復甦，至暑假完結後中港兩地會通關，帶動10月零售銷售高見390億元。

他表示，預計第四季通關的預測不算樂觀，另指若社交距離措施拖延至年中，會下調零售額增長預測。

他預計，加息將有利具防禦性的高消費產品表現，預計本港珠寶鐘錶及名貴禮物銷貨值今年按年增長16.1%，以增幅計為今年表現最佳。至於電子產品銷售料增10.9%，百貨料增9.3%。

他相信，香港政府會繼續派發消費券，但最多派約5,000元，尤其是今年經濟情況不太穩定下，預計港府會分兩次派發，在2月底先推2,500元，若之後經濟環境轉差，才派發餘下的2,500元。

至於自2月24日起，市民進入商場時須掃「安心出行」，鄭煥然認為對商場人流可能有一些影響，但相信沒有安裝「安心出行」的市民屬少數。