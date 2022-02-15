會計師倡港府在預算案增撥資源拓勞動技能

本港人才短缺，國際註冊專業會計師組織特許管理會計師公會(CIMA)建議，港府應在新一份財政預算案中，加大增撥資源發展勞動技能，包括上調個人進修開支免稅額、積極推動學徒計劃和工作實習計劃、鼓勵終身學習等措施，培養更多人才。

國際註冊專業會計師公會香港及新興市場總監周春華先生表示，新冠肺炎疫情加快改變經濟及社會所需的工作技能，應增加資源發展勞動技能、鼓勵創新，以推動經濟增長，並維持本港的競爭力。

現時修訂稅項扣除中的個人進修開支自2017年起一直維持為10萬港元，該公會建議上調修訂稅項扣除中的個人進修開支，以鼓勵提升技能和重新學習新技能，並支持進一步的經濟增長。另提倡引入稅務優惠，以鼓勵企業支持員工技能學習及增值，留住人才。

該公會提到，在英國和美國也有很多正面的例子，證明學徒計劃和工作實習，是企業和畢業生進入勞動力市場的寶貴資源。另建議透過推動持續專業發展以鼓勵終身學習，以確保在職人士在數碼商業世界中，保持競爭力和就業優勢，把握就業機遇，並具備相應的技能來支持香港經濟走出疫情困局。

同時建議，提升STEM(科學、科技、工程和數學)、數碼化和可持續發展等關鍵領域的技能，以確保企業可以僱用合適的專才，有推動業務發展，走向未來，並將現有研發計劃擴大至中小型企業能享用 ，從而以協助他們開展數碼化轉型。