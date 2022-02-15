道期飆310點　油價回吐

2022年02月15日 16:13
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    美匯指數報96.1；港匯處7.8037；離岸人民幣(CNH)見6.3517；美元兌日圓報115.57；歐元企1.1338；英鎊處1.3555。金價報1,868美元。油價跌逾1.7%，布油報94.84美元；紐油處93.78美元。俄羅斯軍隊返回基地，道指期貨大幅飆升310點。
    ●市後關注點：
    -18:00歐元區去年第四季本地生產總值（GDP）
    -21:30美國1月生產物價指數（PPI）
    ●港股午後沽壓加劇，恒生指數跌200點或0.82%，收報24,233點，連跌3日。國企指數跌90點或1.05%，收報8,528點；科技指數跌11點或0.22%，收報5,490點。主板成交1,141億港元。https://bit.ly/3LzxTnl
    -譚仔國際9個月少賺兩成。
    ●俄烏局勢降溫！美股期貨升幅擴，油金齊回吐。
    ●滬綜指升17點，深圳創業板指漲3%。https://bit.ly/3JpI3VK
    ●中國經濟：
    -商務部：1月實際使用外資額按年增長11.6%。
    -傳世茂擬放售37項資產，估值逾770億人民幣。
    -穩價至上！內地監管機構告誡部分鐵礦石貿易企業。
    ●大戶動向：淡馬錫及高瓴資本皆減持阿里。
    -真股神！巴菲特於微軟收購前掃入動視暴雪股份。
    ●摩通料供應緊張，油價最快第二季見125美元。
    ●傳英特爾468億元購高塔半導體，加強晶圓代工。
    ●美國SEC據報調查大摩高盛等公司大宗交易。
    ●日本上季GDP遜預期。
    ●又惹官非！德州起訴Facebook臉部辨識系統違規。
    ●鋁價直逼13年高位，受供應緊張和俄烏局勢影響。
    ●高盛：俄烏開火對股市影響大過克里米亞事件。
    ●去年半導體銷售額增26%創新高，今年料破6,000億美元。
    ●會計師行料政府錄588億盈餘，倡推稅務寬減措施。
    ●虛擬銀行livi bank獲發保險代理機構牌照。
    ●傳證監會周四與證券界商討疫情應變問題。