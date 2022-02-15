道期飆310點 油價回吐
2022年02月15日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數報96.1；港匯處7.8037；離岸人民幣(CNH)見6.3517；美元兌日圓報115.57；歐元企1.1338；英鎊處1.3555。金價報1,868美元。油價跌逾1.7%，布油報94.84美元；紐油處93.78美元。俄羅斯軍隊返回基地，道指期貨大幅飆升310點。
●市後關注點：
-18:00歐元區去年第四季本地生產總值（GDP）
-21:30美國1月生產物價指數（PPI）
●港股午後沽壓加劇，恒生指數跌200點或0.82%，收報24,233點，連跌3日。國企指數跌90點或1.05%，收報8,528點；科技指數跌11點或0.22%，收報5,490點。主板成交1,141億港元。https://bit.ly/3LzxTnl
-譚仔國際9個月少賺兩成。
●俄烏局勢降溫！美股期貨升幅擴，油金齊回吐。
●滬綜指升17點，深圳創業板指漲3%。https://bit.ly/3JpI3VK
●中國經濟：
-商務部：1月實際使用外資額按年增長11.6%。
-傳世茂擬放售37項資產，估值逾770億人民幣。
-穩價至上！內地監管機構告誡部分鐵礦石貿易企業。
●大戶動向：淡馬錫及高瓴資本皆減持阿里。
-真股神！巴菲特於微軟收購前掃入動視暴雪股份。
●摩通料供應緊張，油價最快第二季見125美元。
●傳英特爾468億元購高塔半導體，加強晶圓代工。
●美國SEC據報調查大摩高盛等公司大宗交易。
●日本上季GDP遜預期。
●又惹官非！德州起訴Facebook臉部辨識系統違規。
●鋁價直逼13年高位，受供應緊張和俄烏局勢影響。
●高盛：俄烏開火對股市影響大過克里米亞事件。
●去年半導體銷售額增26%創新高，今年料破6,000億美元。
●會計師行料政府錄588億盈餘，倡推稅務寬減措施。
●虛擬銀行livi bank獲發保險代理機構牌照。
●傳證監會周四與證券界商討疫情應變問題。