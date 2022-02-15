屋宇署去年12月批出15份圖則 日出康城13期規模最大
2022年02月15日 16:51
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屋宇署於去年12月批出15份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，其中最大規模為信和置業(00083)及嘉里建設(00683)等合作的將軍澳日出康城第13期鐵路物業展，准建4幢58層高住宅大樓及1座1層高會所，另設5層平台，總樓面約1,560,321方呎，當中非住宅面積約13,743方呎。
此外，由九龍倉集團(00004)等的山頂文輝道9及11號豪宅地王，去年2月以72.5億元投得，每方呎樓面地價達約50,010元，為歷來最高呎價住宅官地，項目准建4座4層高獨立屋，以及1幢12層高分層住宅，另提供2層地庫，總樓面約144.951方呎。
而萬科香港及青建國際控股於2020年7月以逾37.05億元奪得的大埔馬窩路住宅地，可建7幢11至17層高分層住宅，並提供1至3層低層地下樓層，可建樓面面積約769,651方呎。
期內也有市區單幢式住宅獲批建築圖則，銅鑼灣禮頓道22至24號項目，將建1幢樓23層商住物業，住宅樓面約19,900方呎，另設約2,901方呎商業面積。
至於市區重建局土瓜灣春田街/崇志街首置盤，亦獲准於4層平台及2層地庫之上，興建1幢28層高商住樓，總樓面約149,386方呎。