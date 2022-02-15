屋宇署去年12月批出15份圖則　日出康城13期規模最大

而萬科香港及青建國際控股於2020年7月以逾37.05億元奪得的大埔馬窩路住宅地，可建7幢11至17層高分層住宅，並提供1至3層低層地下樓層，可建樓面面積約769,651方呎。

期內也有市區單幢式住宅獲批建築圖則，銅鑼灣禮頓道22至24號項目，將建1幢樓23層商住物業，住宅樓面約19,900方呎，另設約2,901方呎商業面積。

至於市區重建局土瓜灣春田街/崇志街首置盤，亦獲准於4層平台及2層地庫之上，興建1幢28層高商住樓，總樓面約149,386方呎。