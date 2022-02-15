安聯投資：房產仍為內地經濟主要風險　中港股看高一線

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，疫情和房地產續成內地經濟主要風險，預計未來中央會放寬內房政策，紓緩開發商流動性，支持內地經濟今年趨穩定，料全年增長保持於5至5.5%，並對中港股看高一線，因估值具吸引力，且內地明確轉向更寬鬆的政策足夠利好兩地股市向上。

中港兩地皆採取「清零」防疫政策，湯認為，本港經濟受到疫情的打擊相比內地更嚴重，期望進入春季後本地確診個案將下降，令服務和消費行業可得到改善，預計本港今年本地生產總值(GDP)增長約3%。

他指，目前疫情因素對股市的影響不大，中港股走勢將更大程度上取決於人民銀行政策、市場流動性、美元走勢等。安聯投資認為，內地強調在關鍵領域「自給自足」，帶動5G、晶片及可再生能源板塊；並可關注產業升級、醫療保健服務、太陽能及電動車，金融服務等主題。

不過，安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強指，在全球利率上升的環境下，增長股的估值實際上偏高，短期或會出現更大的回調壓力，料資金短期會傾向買入金融和周期性板塊。

俄烏局勢升溫，陳表示，地緣政治問題已對股市造成明顯影響，參考過往地緣政治局勢緊張的經驗，通常需要大約5至8周股市才能穩定下來，但期間市場或會視為良好吸納機會。無論如何，能源價格將繼續上漲，支持能源股表現維持強勁，因能源公司過在3至4年未有投放資本開支，導致現時供應未能追上需求。

陳氏又指，今年對美國市場來說是艱難的一年，未來美元或會出現轉勢，加上亞太區市場有望維持增長，將推動新興市場今年有好表現。