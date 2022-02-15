經絡：1月新批按揭保險貸款3421宗　創近2年新低

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司資料顯示，1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為3,421宗，按月減少15.7%；金額為188.97億元，按月減少14.6％，宗數及金額均連跌2個月，同時亦創近2年新低。至於1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,671宗，按月減少19.8%；金額為93.68億元，按月減少21.7%，宗數及金額創近1年新低。

對比去年同期，1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年減少25.7%；金額按年減少24.6%。而1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數按年增加6.8%；金額按年增加8.2%，宗數及金額均創該行首月有記錄新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，首月新批出及新取用按保宗數及金額均按月下跌，然而首月新取用按保宗數及金額仍創同期歷史新高，相信為早前部分一手現樓買家，如嘉峰匯、SEA TO SKY、Wetland等，透過高成數按揭上會所支撐。

他指，近月本港疫情持續擴散，市場觀望氣氛濃厚，料交投將進一步回落，從而影響首季按揭以及按揭保險的數字。而銀行最新措施或影響按揭審核程序，打算承造高成數按揭之人士，建議預留2.5至3個月時間等待批核更為穩妥。