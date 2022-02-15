中滙集團目標今年營收逾16億元人幣　學生增至7.2萬

截至去年11月底止2022財年首季，公司未經審核收入按年升61.5%至3.93億元，學生人數約7.07萬人，按年升82.4%；毛利率50%，按年升0.1個百分點。黃氏預期，2022財年內，每季度毛利率將維持相若水平，由於學費預繳及季度資本開支穩定。另因高端課程佔比增加，料未來學費保持增長。

該公司維持非學歷職業教育的業績指引，希望3至5年內將有關業務收入佔比提升到15%至20%。黃成滿指，2021財年非學歷職業教育收入佔總收入比重不足4%，今財年首季該板塊收入約600萬元，而相關收款期集中在3月至8月，目標2022財年板塊收入7,000萬元以上。

對於公司股價波動，該公司投資者關係總監印國庭指出，股價下跌主要是市場擔心教育培訓行業「雙減」政策，並混淆教育培訓及職業教育培訓的概念，重申公司業務不受有關政策影響，業務亦沒有出現問題，現時財政健康，未有融資需要。

被問到內地疫情有否影響業務，黃成滿指出，「清零」政策並不影響公司現有業務，現時旗下廣東、四川職校學生已全數正常回校。