元朗屋地172萬元拍賣售出　搶高逾八成

第5波疫情爆發下，私人物業拍賣會仍錄成交。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今日(15日)舉行的拍賣約有30人出席，當中不少為投資客，並售出兩項物業。其中元朗丈量約份第120約大橋雙號地段一幅屋地，佔地約295方呎，承法院令推出，開價95萬元，獲3組客出價競投，最終搶至172萬元賣出，較開拍價高77萬元或約81%，呎價約5,831元，買家為投資者。

同場另一項賣出物為灣仔York Place 中低層B室銀主盤，開價950萬元，同有3組客出價，其後以1,058萬元售出，高開價108萬元或約11.4%，略低於銀行估值。以單位實用面積約494方呎計算，成交呎價約21,417元，買家料為用家。

區又指，疫情關係，不少有興趣買家選擇在拍賣前主動洽購物業，部分物業亦在拍賣前成功售出。當中尖沙咀金馬倫道19、19A及21號高層A室住宅單位，實用面積約733方呎，以逾800萬元售出。另外也售沙田嘉御山地庫兩個單號電單車車位，由同一買家以合共26萬元拍賣前購入，兩車位原先每個開價13萬元推拍。