淺水灣南灣道住宅地樓面呎價62352元破紀錄
2022年02月15日 18:30
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香港於「疫市」下誕生超級豪宅地王，地政總署公布，淺水灣南灣道住宅地以逾11.88億港元批出，中標財團為爪哇控股(00251)。以總樓面約19,056方呎計算，每方呎樓面地價約62,352元，成為賣地史上呎價最貴土地。
該幅淺水灣豪宅地，佔地約21,173方呎，位置鄰近淺水灣道90號，上周五截標收到9份標書，其餘入標財團包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、嘉華國際(00173)、建灝地產、鷹君(00041)，另英皇國際(00163)與資本策略地產(00497)以合組財團形式競投。
資料顯示，政府賣地歷年最高樓面呎價紀錄由中環美利道停車場用地皮錄得，該項目於2017年5月以呎價約50,063元批出，而呎價最高的住宅地則為山頂文輝道9及11號豪宅地，去年2月成交樓面呎價約50,010元。相比之下，今次新紀錄較舊高位大幅高出約24.5%。
爪哇控股(00251)營業部總經理陳愷鑫表示，公司對香港樓市前景有信心，今次投得的淺水灣地皮屬罕有豪宅地供應，單位將來有海景，計劃興建2至4座別墅，總投資額約16億港元。