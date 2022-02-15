淺水灣南灣道住宅地樓面呎價62352元破紀錄

資料顯示，政府賣地歷年最高樓面呎價紀錄由中環美利道停車場用地皮錄得，該項目於2017年5月以呎價約50,063元批出，而呎價最高的住宅地則為山頂文輝道9及11號豪宅地，去年2月成交樓面呎價約50,010元。相比之下，今次新紀錄較舊高位大幅高出約24.5%。