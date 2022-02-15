英特爾421億收購以色列晶片代工商高塔半導體

極力重振晶片代工業務的半導體老店英特爾(Intel)，早前擬吞併美國最大純晶片代工廠格芯(GlobalFoundries)未果後，終於迎來一場成功的收購案，周二(15日)美股開市前宣布以54億美元(約421.2億港元)現金，收購以色列的晶片代工商高塔半導體(Tower Semiconductor)，推進其「IDM 2.0」策略，加強晶片代工業務的布局。交易預計需時約12個月完成。

資料顯示，高塔迄今最先進製程為45納米，惟去年第三季沒有相關收入；其次是65納米，收入比重為21%；110至180納米製程佔60%；250至1,000納米佔5%；其餘14%為分立器件(Discrete，不是晶片的半導體)。

由此可見，高塔是一家專注成熟製程特色工藝的代工廠，其網站內「技術」一欄羅列出多種特定產品上的專長，如CMOS影像感應器、電源管理、射頻及高性能模擬晶片等。所謂模擬(Analog)是把光波和聲波等現實世界的信號轉換成數碼信號，高塔在此的布局包括SiGe(矽鍺)和矽光子兩種比較「小眾」、被市場視為格芯賣點的技術。

以2021年收入為基數，英特爾買高塔的市銷率大約3.5倍，華虹昨日收市市值也是去年收入約4倍，遠低於台積電的約10倍。高塔的營業額對於英特爾或台積電都可謂「濕濕碎」，英特爾買它會獲得一些工藝，但距離衝擊台積電的份額恐怕言之尚早。不過，這宗交易仍充分流露英特爾欲透過不斷在全球投資，盡量分散產能風險，讓美國減少對台積電的依賴。

擺在台積電眼前的壓力無疑是接連被各地政府游說赴成本較高的地方設廠，不然長遠可能被美資的英特爾搶客，因此這家吸掉台灣很多工程師和化學碩士的公司，也急於找文科生做軍師，現開出「商業情報分析師」空缺，要求赫然是擁有政治經濟學或國際關係博士學位，負責研究內地、台灣和美國之間的關係，分析政治經濟等，亦要整合可能影響晶片供應鏈的政經消息。