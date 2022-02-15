各「疫區」二手樓慘況　樓價跌1成仍乏人問津...

疫情於全港多區大爆發，各區都有圍封、強檢，居民人心惶惶之餘，同時重創區內二手樓市，當中曾被封樓的葵涌區，近期幾乎無人睇樓，個別屋苑交投跌逾7成，即使成交價挫近1成，仍難刺激「購買欲」。另沙田、馬鞍山及大埔等地區二手交投、睇樓量都全面回落，而長沙灣個別屋苑成交價，更回到2019年底水平。

葵涌邨早前多幢樓宇被封樓，屬第5波疫情最初爆發地區。有區內地產代理表示，睇樓客都認為「命仔緊要」，近期區內根本無人敢前來睇樓，交投因而大跌，全區二手樓2月只錄約4宗買賣，最旺為新葵芳花園，但期內只得兩宗成交，比上月全月錄約8宗顯著放緩。

他續稱，近日放盤業主都願意減價，如上述新葵芳花園的成交價，都僅險守約600萬元價位，比早前成交價位約650萬元，已跌近一成，但疫情下仍難刺激買家入市意欲，估計未來加息亦有影響，要待疫情好轉市場才有轉機。

至於新界東多區都有確診個案，其中沙田市中心二手樓市，本月交投近乎停頓，全區8個私人屋苑，1月全月仍有約10宗買賣，但2月份暫時只錄1宗。區內代理稱，雖然現時仍有客人在物色單位，但議幅至少要有約5至8%，但與沙田第一城及鰂魚涌太古城不同，區內業主仍未願意大幅劈價，成交量因而大減。

鄰近馬鞍山區情況相若，世紀21奇豐莊瑞生指出，本月全區整體住宅交投暫錄約25宗，按月大減約35.9%。自區內疫情爆發後，有約4成睇樓客取消預約，佔約7成放盤業主叫價取態軟化，但未有太大減幅，個別願意下調約5%。

大埔區亦有多廈「中疫」，中原徐家倫稱，該區市況偏靜，位於市中心的二手屋苑，本月迄今僅錄約10餘宗買賣，料降至近一年的最低水平。他又指，疫情對睇樓活動產生一定影響，部分有意入市的準買家都抱著觀望態度，暫時延遲入市計劃，以待疫情稍為緩和。

即使細價樓集中地屯門，疫下二手市場亦難幸免。祥益張才權稱，疫情對全區的市況構成直接影響，估計本月的睇樓量與成交量均至少下跌兩至三成。他續稱，始終外出睇樓都有風險，有客人表明先暫停睇樓活動，而部分業主擔心疫下市道出售單位，未能賣得好價，決定封盤，以致交投量回落。

市區方面，深水埗及長沙灣一帶二手樓市況亦轉靜。香港置業曾家輝稱，該區預約睇樓量都跌約3成，部分業主拒絕開門睇樓，睇樓客亦只願意參觀已交吉的「匙盤」。全區主要屋苑上月錄約40宗買賣，本月不足20宗，交投僅微跌，因個別成交價已經回落。其中長沙灣宇晴軒及碧海藍天，個別單位最新的成交呎價，已跌至約1.65萬至1.68萬元，貼近2019年底成交水平。

事實上，即使交投最活躍的10大藍籌屋苑，2月份交投亦被冰封，上半月總成交量再跌近12%，只有樓價下跌屋苑，才有「大膽」買家願意疫市下接貨。如鰂魚涌太古城均價已跌逾12%，近日連錄成交，最新錄得天山閣低層C室，實用面積約689方呎，三房間隔，開價約1,250萬元，減價130萬元，剛售1,120萬元，呎價約16,255元，屬「疫價」成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市走向已非經濟理論可以預測得到，由於發展商相繼暫緩銷售新盤，故一手買賣極為緩慢，至於二手市場尚可維持運作，只要業主願意減價，市場仍有購買力吸納單位，但成交量比疫情大規模爆發前，亦明顯少約5、6成。不過，他認為樓市發展未至於過分悲觀，只要疫情緩和，市場成交及價格將隨即反彈，視乎疫情還要持續多久。

地區◢最新情況

葵涌◢全區只錄約4宗二手買賣，個別屋苑交投跌約75%，樓價跌約10%仍未有客

沙田◢市中心8個私人屋苑，2月份暫時只錄一宗二手買賣

馬鞍山◢整體住宅成交按月少逾35%，有約四成睇樓客取消預約

大埔◢市中心的二手屋苑2月僅錄約10餘宗買賣，料跌至近一年新低

屯門◢區內睇樓量與成交量，均下跌至少兩至三成

深水埗及長沙灣◢交投回落，區內預約睇樓減少約三成，準買家只睇「匙盤」

資料來源：各地產代理行