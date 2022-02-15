業主減價就高成數按揭門檻　深井連天台戶降至800萬沽

樓價隨疫情變化持續回軟，市場有特色單位能夠做足9成按揭，深井碧堤半島連天台兩房戶，叫價一直企硬830萬元，最後減價至800萬元售出，新買家將採用高成數樓按。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇黃文龍表示，北角海峰園崇峰閣高層E室，實用面積約685方呎，兩房間隔，享開揚海景，1月放盤叫價1,420萬元，終減價60萬元，以1,360萬元獲承接，呎價約19,854元，單位銀行估價約1,518萬元，是次成交低估價約一成。

●中原李穎倫稱，跑馬地南珍閣低層單位，實用面積約517方呎，三房間隔，望紀利華木球會，以962萬元售出，呎價約18,607元。原業主於2009年以445萬元買入單位，持貨13年帳面獲利517萬元，單位升值約1.16倍。

●中原劉子峻稱，鰂魚涌康山花園9座低層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價740萬元，終累減70萬元，以670萬元已補價易手，呎價約15,545元。原業主於2015年以500萬元買入單位，持貨7年帳面獲利170萬元，單位升值約34%。

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九龍區

●中原范鎮培稱，九龍灣得寶花園D座高層3室，實用面積約282方呎，一房間隔，降價25萬元，以500萬元成交，呎價約17,730元，新買家為首置客，見近日市況回落，加上業主提供議價空間，即把握機會承接單位。

●香港置業黎俊華指出，長沙灣泓景臺2座中高層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，每月叫租約1.9萬元，放租約1個月減租約1,000元，以約1.8萬元租出，呎租約38.6元。

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新界區

●中原地產侯惠良指出，沙田第一城2月暫錄約19宗成交，平均實用呎價約17,351元，成交量較上月同期略增1宗，屋苑52座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以548萬元易手，呎價約19,296元。

●中原洪文鋒表示，疫情下不少買家尋覓平貨，業主減價即有承接，粉嶺上水區本月暫錄約16宗成交，其中花都廣場錄約5宗成交，屋苑2座低層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，開價約555萬元，議價後以538萬元獲承接，呎價約13,724元。

●利嘉閣蔡庭勇指出，將軍澳日出康城緻藍天2座左翼中層C室，實用面積約739方呎，三房連套房間隔，原開價1,080萬元，減價52萬元或約4.8%，以1,028萬元易手，呎價約13,911元。原業主於2015年4月以約668.5萬元一手購入單位，持貨約7年帳面獲利約359.5萬元。

●中原梁潮表示，元朗御豪山莊7座高層G室，實用面積約656方呎，三房連套房間隔，連車位叫價780萬元，最終減價30萬元，以750萬元沽出，呎價約11,433元。原業主於2011年4月以345萬元入市，持貨至今帳面獲利405萬元，升值約1.2倍。

●中原柯勇稱，將軍澳本月暫錄約61宗二手買賣，較上月同期大跌37%，其中新寶城1座中層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，以718萬元易手，呎價約19,045元。原業主於1998年7月以218萬元購入上址，現轉手帳面獲利約500萬元，單位升值近2.3倍。

●中原徐家倫表示，火炭銀禧花園1座高層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以703萬元售出，呎價約13,784元。原業主於2010年以約235萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約468萬元。

●利嘉閣張海勇稱，粉嶺帝庭軒5座低層C室，實用面積約469方呎，兩房間隔享東南園景，原開價630萬元，減價25萬元，新近以605萬元易手，呎價約12,900元。屋苑現時有約25個單位放售，入場價由580萬元起。

●晉誠地產胡卓輝表示，深井碧堤半島9座頂樓連天台單位，實用面積約521方呎，連約307方呎天台，兩房間隔，成交價800萬元，呎價約15,355元。原業主不在香港，放盤約一年，原叫價企硬830萬元，年內不時買家出價超過800萬元洽購，惟均被拒絕。而由於疫情嚴重關係，加上客人需要承做9成按揭，業主最終願減價至800萬元沽出。