發展商按兵不動　新盤僅零星成交

受第5波疫情影響，多個全新盤仍按兵不動，新盤市場氣氛依然冷清，成交寥寥可數。其中，西貢有洋房以6,000萬元招標售出。

●西貢133 PORTOFINO洋房6,000萬元沽

據悉，項目至今累售24伙，套現逾8.6億元，平均每伙成交價逾3,500萬元。該盤僅餘最後9伙待售，分別為3伙洋房及6伙分層戶。

●上環CAINE HILL開放式戶呎價約32,019元

●屯門OMA OMA三房919.2萬沽

●沙田九肚富豪．山峯暫停開放示範單位