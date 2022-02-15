發展商按兵不動 新盤僅零星成交
2022年02月15日 21:48
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受第5波疫情影響，多個全新盤仍按兵不動，新盤市場氣氛依然冷清，成交寥寥可數。其中，西貢有洋房以6,000萬元招標售出。
●西貢133 PORTOFINO洋房6,000萬元沽
新盤市場錄零星交投，信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，周二(15日)透過招標售出洋房1號，實用面積2,373方呎，四套房間隔，連298方呎花園，561方呎天台，成交價為6,000萬元，呎價約25,284元。
據悉，項目至今累售24伙，套現逾8.6億元，平均每伙成交價逾3,500萬元。該盤僅餘最後9伙待售，分別為3伙洋房及6伙分層戶。
●上環CAINE HILL開放式戶呎價約32,019元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL本月暫錄2宗成交，包括新近錄得20樓F室的成交，實用面積190方呎，開放式間隔，成交價約608.4萬元，呎價約32,019元。
●屯門OMA OMA三房919.2萬沽
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA本月暫錄2宗成交，包括新近錄得的第2B座9樓A室﹐實用面積627方呎，三房間隔，成交價919.2萬元，呎價約14,660元。
●沙田九肚富豪．山峯暫停開放示範單位
疫情嚴峻，確診個案持續上升，有發展商公布暫停開放示範單位。百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯現屆現樓，鑑於示範單位設於該屋苑內，而為保障現有住戶的安全健康，項目由本周起會暫停開放示範單位，並會因應疫情發展，再考慮和決定對外開放的時間表，將會另行通知。