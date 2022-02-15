道指升逾400點　高塔半導體飆41%

俄烏局勢稍有降溫迹象，加上美國本土疫情開始受控，推動美股於周二反彈。道指升438點，至35,004點；標指升58點，至4,459點；以科技股為主的納指漲242點，至14,033點。港股夜期升44點，至24,545點，高水189點。

反映供應鏈上游物價的美國1月生產物價指數(PPI)按年增長9.7%，高於預期。曾言要在7月前加息1厘的聖路易聯儲銀行行長布拉德再度「放鷹」，指聯儲局的信譽已岌岌可危，在通脹高企下應提早加息。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，近期有關通脹的爭論和地緣政治危機均增加了市場壓力。她認為，布拉德此前的鷹派言論讓市場難以承受。再者，聯儲局收緊政策無法解決供應鏈問題等推動通脹壓力的因素，但可能導致經濟增長周期結束，故助長了市場的避險情緒。

她指出，有一個因素可以幫助緩解通脹壓力，就是成功結束新冠疫情。隨着新增感染人數下降，經濟可以恢復正常運作，員工可以重返職場，供應鏈瓶頸問題可以迎韌而解，消費支出可以轉向服務而不是商品。她直言，解決疫情在對抗通脹方面的效用，應該比央行所能做的任何事情都要大得多。

美國過敏興感染疾病中心主管福奇接受外媒訪問時也表示，該國的疫情正「脫離全面大流行階段」，新增確診病例也顯著下降。受消息影響，疫苗股於周一暴跌，莫德納股價挫11.68%、「復必泰」藥廠BioNTech挫9.61%，惟兩家藥廠股價周二早段分別反彈2.3%及3.33%。

英特爾宣布以54億美元(約421.2億港元)現金，收購以色列的晶片代工商高塔半導體(Tower Semiconductor)，推進其「IDM 2.0」策略，加強晶片代工業務的布局。交易預計需時約12個月完成。高塔半導體股價升41%，英特爾升0.3%。

另外，漢堡王母公司餐飲品牌國際(RBI)於截至去年底止第四季收入為15.46億美元，按年增長13.84%；純利按年大增近一倍至1.79億美元，其股價升3.36%。