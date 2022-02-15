阿里前高層發起SPAC申上市　吼智能車技術等優質公司

特殊目的收購公司(SPAC)陸續準備登陸本港，阿里巴巴前高層有份發起的Vision Deal HK Acquisition Corp.周二(15日)向聯交所遞交主板上市申請。

該公司擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中國優質公司。不過，現時尚未選定任何特定的併購目標，並且沒有任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司併購目標就併購交易進行任何實質性討論。

Vision Deal的發起人為衛哲、樓立樞、DealGlobe及創富融資，聯席保薦人有花旗和海通國際。初步上市文件顯示，衛哲、DealGlobe及樓立樞分別持有這家SPAC公司B類股份的36%、36%及18%，其餘10%由創富融資全資擁有的投資控股公司Opus Vision SPAC Limited持有。

主席兼執行董事衛哲於2006年11月加入阿里巴巴集團，擔任執行副總裁並擔任阿里巴巴網絡有限公司(前上市編號︰01688)的行政總裁，直至2011年2月。他另外還有10年的中國私募股權投資經驗。