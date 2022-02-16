東方日報B1：二手樓轉靜　葵涌睇盤瀕清零

本港新一輪疫情來勢洶洶，市民人心惶惶之餘，亦重創樓市。

新冠肺炎疫情在全港多區大爆發，各區都有圍封強檢，居民人心惶惶之餘，亦重創區內二手樓市。當中葵涌區近期幾乎無人睇樓，個別屋苑交投跌逾七成，即使成交價挫近一成，仍難刺激買家入市。另外，沙田、馬鞍山及大埔等地區二手交投及睇樓量都全面回落，而長沙灣個別屋苑成交價，更返回2019年底水平。

葵涌區早前多幢樓宇被圍封，屬第5波疫情最初爆發地區之一。有區內地產代理表示，睇樓客都認為「命仔緊要」，近期該區根本無人敢前來睇樓，交投因而大跌。

2月全區二手樓僅錄約4宗買賣，最旺為新葵芳花園，但期內亦只得兩宗成交，較上月全月錄約8宗大減。他續稱，近日放盤業主都願意減價，如上述新葵芳花園成交價，都險守約600萬元，比早前約650萬元的成交價位跌近一成，但疫情下仍難刺激買家入市意欲，估計未來加息亦有影響，要待疫情好轉，市場才有轉機。

新界東多區亦有確診個案，其中沙田市中心二手樓市，本月交投近乎停頓，全區8個私人屋苑，1月全月仍有約10宗買賣，但2月暫只錄一宗。區內代理稱，雖然現時仍有客人物色單位，但議幅至少要有約5至8%，而與沙田第一城及鰂魚涌太古城不同，市中心業主仍未願意大幅劈價，成交量因而大減。

馬鞍山區情況相若，世紀21奇豐莊瑞生指出，本月全區整體住宅交投暫錄約25宗，按月大減約35.9%。自從區內疫情爆發後，有約四成睇樓客取消預約，佔約七成放盤業主叫價態度軟化，但未有太大減幅，個別願意下調約5%。

大埔區也有多廈「中招」，中原徐家倫稱，該區市況偏靜，位於市中心的二手屋苑本月迄今僅錄約10餘宗買賣，料降至近一年的最低水平。他又指，疫情對睇樓活動產生一定影響，部分有意入市的準買家抱觀望態度，暫時延遲入市計劃。

即使上車盤集中地屯門，疫下二手市場都不能幸免。祥益張才權稱，疫情對全區的市況構成直接影響，估計本月睇樓量與成交量均至少下跌兩至三成。他續稱，始終外出睇樓有風險，有客人先暫停睇樓活動，部分業主擔心疫下出售單位，未能賣得好價，決定封盤，以致交投量回落。

市區方面，深水埗及長沙灣一帶二手樓市況轉靜。香港置業曾家輝稱，該區預約睇樓量跌約三成，部分業主拒絕開門睇樓，而睇樓客亦只願參觀已交吉的「匙盤」。全區主要屋苑上月錄約40宗買賣，本月不足20宗，個別成交價則已回落。其中長沙灣的宇晴軒及碧海藍天，個別單位最新的成交呎價，已跌至約1.65萬至1.68萬元，貼近2019年底水平。

利嘉閣何詠詩透露，西營盤翰林峰1座中層B室一房戶，實用面積約334方呎，做價900萬元。原業主購入近4年，單位帳面貶值約65.1萬元。

即使交投最活躍的10大藍籌屋苑，2月交投亦冰封，上半月總成交量再跌近12%，只有樓價下跌屋苑才有「大膽」買家願意在「疫」市下接貨。太古城平均價已跌逾12%，近日連錄成交，最新錄得天山閣低層C室，實用面積約689方呎，三房間隔，開價約1,250萬元，減價130萬元，剛售1,120萬元，呎價約16,255元，屬「疫情價」成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市走向已非經濟理論可預測得到，發展商暫緩銷售新盤，故一手買賣極為緩慢，至於二手市場尚可維持運作，只要業主願意減價，市場仍有購買力。他又指，現時成交雖比疫情大規模爆發前大減約五、六成，但樓市發展未至於過分悲觀，只要疫情緩和，成交及價格將隨即反彈。