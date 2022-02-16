陳錦興：中芯國際前景展望正面

中芯是全球領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、積體電路晶圓代工及配套服務。

2021年第四季的銷售收入為按季增長11.6%；毛利率為35%，按季擴闊1.9個百分點。全年純利17.02億美元(下同)，按年多賺1.38倍；收入54.43億元，增加39.32%。中芯上半年收入增長32.8%，反映其下半年增長更為強勁。

中芯對前景具信心，預期首季收入環比增長15%至17%，毛利率介乎36%至38%。雖然中芯被納入美國的實體清單，對發展構成障礙，但全球缺芯潮加上對本土製造的旺盛需求，中芯的機遇也大。目前，預期市盈率已跌至低於10倍水平，已充分反映其企業風險，業績穩健料可作出估值上的修復，建議於20港元吸納，向上阻力位為23元，向下跌穿支持位18元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)