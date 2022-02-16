道指升422點　油價跌逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.99；港匯處7.8007；離岸人民幣(CNH)見6.3351；美元兌日圓報115.63；歐元企1.1356；英鎊處1.3539。金價報1,853美元。布油報93.52美元；紐油處92.43美元。比特幣升4%，報4.44萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水360點。

●美股三大指數結束連續3日跌勢。道指收報34,988點，升422點或1.22%；標指收報4,471點，升69點或1.58%；納指收報14,139點，升348點或2.53%。

●Airbnb上季收入按年增38%至15.3億美元，市場預期14.6億美元。股價於盤後升近4%，報187.2美元。

●港股ADR指數全日上揚，按比例計算，收報24,643點，升287點或1.17%。

●即月恒生指數夜期收報24,654點，升153點，高水298點，成交19,364張。

●紐約4月期金收報每安士1,856.2美元，跌0.7%。

●紐約3月期油收報每桶92.07美元，跌3.39美元或3.55%；布蘭特4月期油收報每桶93.28美元，跌3.2美元或3.31%。

●烏克蘭緊張局勢緩和引起樂觀情緒，恢復了投資者對高風險資產的興趣，虛擬貨幣價格周二反彈。

●日本媒體報道，日本政府正考慮放寬對來自低風險國家、已全面接種疫苗的旅客的旅遊限制。

●英國富時100指數收報7,608點，升77點或1.03%；法國CAC指數收報6,979點，升127點或1.86%；德國DAX指數收報15,412點，升298點或1.98%。

●外媒報道，紐約州製造業活動2月按月雖略有改善，但低於市場對更強勁反彈的預期，同時一項銷售價格指標飆升至紀錄高位。