李秀恒：建屋限呎治標不治本

年輕人為方便在市區返工，願意承擔高呎價而面積狹小的市區「納米樓」。

新一份《財政預算案》將於本月底公布，而2022至2023年度的賣地計劃亦將隨即登場。綜觀本財政年度的私人住宅供應量，超過20,000伙的供應量已較長遠房屋策略所訂下的12,900伙年度目標高出約55%，而根據地產業界人士普遍的預測，認為今年樓價仍會進一步上升3至5%左右。隨着本港樓價愈來愈貴，間接造就「納米樓」湧現，市民為求「上車」只能被迫愈住愈細。

為了能讓港人的居住環境更舒適，發展局首度在今季政府賣地的地皮，加入單位面積下限要求(實用面積最低為280方呎)，希望為市場帶來牽頭作用，亦透露出未來不排除將要求延至私人換地和修訂地契申請的可能性。雖然加入最低面積限制有助改善市民居住環境，但制訂房屋政策的相關學者似乎仍然採取比較保守的思維，並未真正了解當今時代年輕人的想法，所制訂出來的政策只是「空中樓閣」，治標不治本。

首先，向來認為地理位置的便捷度對尚未「上車」的年輕人來講，比空間上的舒適度更為重要。一方面，本港的商業重心始終集中在市區地帶，商場、食肆、寫字樓等最密集的中環、灣仔、尖沙咀、旺角等地是多數「打工仔」的工作地點，他們為了方便在市區返工，甚至願意承擔高呎價而面積狹小的市區「納米樓」，甚或「劏房」，以省卻漫長的通勤時間及較高交通費用。

另一方面，現時的年輕一代對空間的要求不如上一代高，他們有的樂於外出社交，有的喜歡在家中進行「煲劇」、「打機」等休閒娛樂，對空間的需求有限，因此對他們而言，住在市區比住得大更有吸引力。

再者，最低面積限制雖在新界地區或能推廣，但在寸土寸金的市區，對住宅面積加上這個下限只會讓房屋供應量減少，變相推高樓價。香港一向堅持「自由市場」原則，既然細呎數住宅有其供應及需求的市場，就固然有其合理性。市場有所「求」，發展商才會「供」，違反自由市場定律限制納米樓，並不能解決到房屋問題。

最後，該計劃只能規限官地項目，估計只可影響約1%的私人房屋供應，未能覆蓋到舊區重建項目，亦無法短期內增加住宅土地供應。因此，港府應考慮在政策上鬆綁，放寬舊區重建項目改作服務式住宅的限制，以紓緩市民的燃眉之急。

故此，房屋政策的制訂者實在需要真正了解到當下年輕一代及一般市民的真正需求，並從這些需求出發，「自下而上」地制訂出真正能惠及普羅大眾的有效政策，解決香港的房屋土地供應問題。

香港經貿商會會長 李秀恒