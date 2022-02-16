港股升逾300點　科網股領漲　金融股反彈

港股升幅擴至超過300點，恒生指數高見24,728點。國企指數及科技指數齊升過百點，主板成交450億港元。

大型科網股回勇，阿里巴巴升3.4%；小米集團升3%；美團升2.8%；京東集團升2.7%；騰訊升1.1%。

金融股亦反彈，中銀香港飆4.6%，是表現最佳藍籌；中國平安升3%；友邦保險升2%；招商銀行升1.8%；恒生銀行升1.7%；工、中、建三大內銀股升0.5%至1.3%。滙豐控股及香港交易所升0.7%。

油價顯著回吐，中國石油跌2.2%，是表現最差藍籌。中國石化及中國海洋石油則倒升0.5%及1.2%。

【09:20】港股反彈 大型科網股領漲 滙豐升近1%

俄烏局勢降溫，港股跟隨外圍反彈。恒生指數開市升262點或1.08%，報24,618點；國企指數高開99點或1.17%，報8,627點；科技指數升106點或1.94%，報5,597點。

大型科網股領漲，阿里巴巴升3.4%；美團升2.3%；京東集團升1.9%；騰訊升1.5%；小米集團升1.3%。

金融股向好，滙豐控股升0.8%；友邦保險升1.2%；香港交易所升0.4%；中國平安升0.5%。

三桶油跟隨油價回吐，中國石油跌2.9%；中國海洋石油及中國石化跌1%。