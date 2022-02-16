中國1月通脹率0.9%　低過預期

國家統計局公布，中國1月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升0.9%，預期升1%，前值升1.5%，按月升0.4%。

期內，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升9.1%，預期升9.5%，前值升10.3%，按月跌0.2%。

1月CPI按年升幅比去年12月回落0.6個百分點。其中，食品價格下降3.8%，降幅擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點；鮮菜價格由上漲10.6%轉為下降4.1%；鮮果和水產品價格分別上漲9.9%和8.8%，漲幅均有擴大。非食品價格上漲2%，漲幅回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，1月份，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。另外，煤炭、鋼材等行業價格上月走低，帶動工業品價格整體繼續回落。保供穩價政策有力推進，煤炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降3.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.9%。受國際原油價格回升影響，國內石油相關行業價格回暖。