【高盛推介】大市高開反彈　資金追捧科網股

高盛(亞洲)有限責任公司：地緣政治局勢降溫，大市周三(16日)高開反彈，連跌3日的騰訊控股亦跟隨反彈，高開約1.5%後升幅略收窄。現報474.4港元，升約0.9%。騰訊旗下騰訊雲據調查機構數據公布，去年第三季騰訊雲整體公有雲服務市場份額排第二，按年增速達53%。

此外，亦是連跌3日的美團，周三早段亦見反彈。早上高開約2.3%後曾重上220元水平。現報219.8元，升約2.7%。早前有券商料美團到店的線上滲透率結構性增長趨勢持續，估計外賣訂單增長可於今年下半年加快。該行重申對美團「買入」評級，目標價300元。

觀察個股輪證資金流向，上周五(11日)至本周二(15日)共錄得約2,670萬元資金流入騰訊認購證。牛熊證方面，牛證於周二繼續獲資金流入，有約440萬元，並分佈在各收回區域的產品。周二部署熊證的資金主要沽出，並見有部分除了轉倉至近熊外，較遠收回價的產品亦獲資金流入。

美團方面，上周五至本周二共錄得約3,360萬元資金流入認購證。牛熊證方面，牛證於周二繼續獲資金流入，有約400萬元，並較集中在190元收回區域的產品。周二部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至235元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，可見北水於周二繼續沽出騰訊及美團，分別錄得約2.3億及3.4億元資金淨賣出。

騰訊牛69727，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率23.4倍，高槓桿貼牛，進取選擇。

騰訊牛55079，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊購18051，行使價533.98元，2022年5月23日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購18541，行使價524.27元，2022年5月26日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。

騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽21893，行使價445.03元，2022年5月11日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、低街貨。

騰訊熊53416，收回價500元，行使價502.91元，換股比率485.437，槓桿比率16.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊55288，收回價514.56元，行使價517.48元，換股比率485.437，槓桿比率11.0倍，近40元收回距離遠熊。

美團牛68012，收回價205元，行使價202元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛68339，收回價195元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團購20739，行使價262.8元，2022年6月16日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。

美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。

美團沽21894，行使價187.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。

美團熊68030，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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