【高盛推介】快手急漲逾半成　即市資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(15日)重上90港元水平後，周三(16日)早段繼續走高。早上高開約3.2%後升幅擴大，最高見95.8元。現報95.15元，升約5%。有報道指快手關聯公司北京達佳互聯信息技術，近日申請國際分類為廣告銷售的「快手菜」商標。

嗶哩嗶哩日前創歷史新低後反彈企穩，周三早段發力急漲。開市隨即重上280元水平，及後更高見290.6元，突破4周高位。現報288.4元，升約6.8%。早前有券商料嗶哩嗶哩將於本月下旬公布第四季業績，料遊戲收入增幅將由20%降至15%，但廣告收入增長將抵銷遊戲疲軟表現。該行重申嗶哩嗶哩「買入」評級，目標價769元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署快手好倉，認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約650萬元。牛證於周二獲資金轉向流入，有約70萬元，並較集中在82元收回區域的產品。淡倉方面，周二流入熊證的資金集中在102元以下收回價的產品。而周三即市資金則兩邊部署。

快手購22319，行使價108.98元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。

快手牛53240，收回價85元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

快手牛50433，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率12.2倍，高槓桿。

快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。

嗶哩購21218，行使價400元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.3倍，價外、長期、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。