【高盛推介】快手急漲逾半成 即市資金兩邊部署
2022年02月16日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(15日)重上90港元水平後，周三(16日)早段繼續走高。早上高開約3.2%後升幅擴大，最高見95.8元。現報95.15元，升約5%。有報道指快手關聯公司北京達佳互聯信息技術，近日申請國際分類為廣告銷售的「快手菜」商標。
嗶哩嗶哩日前創歷史新低後反彈企穩，周三早段發力急漲。開市隨即重上280元水平，及後更高見290.6元，突破4周高位。現報288.4元，升約6.8%。早前有券商料嗶哩嗶哩將於本月下旬公布第四季業績，料遊戲收入增幅將由20%降至15%，但廣告收入增長將抵銷遊戲疲軟表現。該行重申嗶哩嗶哩「買入」評級，目標價769元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署快手好倉，認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約650萬元。牛證於周二獲資金轉向流入，有約70萬元，並較集中在82元收回區域的產品。淡倉方面，周二流入熊證的資金集中在102元以下收回價的產品。而周三即市資金則兩邊部署。
投資者如看好快手，認購證方面可留意年期約2個月，屬高槓桿的低街貨快手購(22319)。牛證方面的貼牛選擇可留意快手牛(53240)，遠牛選擇可留意快手牛(50433)，與現價有約10及15元收回距離。
快手購22319，行使價108.98元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。
快手牛53240，收回價85元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
快手牛50433，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡快手，熊證方面可留意快手遠熊(53639)，與現價有約15元收回距離，進取選擇可留意貼熊(57704)，活躍條款，適合即市部署。認沽證方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨快手沽(22521)。
快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率12.2倍，高槓桿。
快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。
投資者如看好嗶哩嗶哩，可留意屬價外、長期的低街貨嗶哩購(21218)。
嗶哩購21218，行使價400元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.3倍，價外、長期、低街貨。
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