ACCA：料政府錄赤字60億　倡消費券加碼、推稅務寬減

新一份財政預算案發表在即，特許公認會計師公會(ACCA)香港分會預期，2021/22的財政赤字60億港元，較原先預測的赤字有所收窄；財政儲備為9,220億元。該會指，隨着新一輪在港肆虐，業經濟前景產生不確定性，建議政府推出一次性及長遠支持措施，以協助市民及企業渡過難關。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊指出，去年派發消費券成功刺激香港經濟，帶動零售及餐飲等行業復甦，故建議港府今年再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士，發放7,500元的電子消費券。他認為，隨着去年經驗，相信今年的行政成本會有所減少；另外為方便 60 歲以上長者及合資格殘疾人士，亦建議將消費券金額存入其銀行戶口或以長者生活津貼發放。

該會亦建議港府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，包括每名納稅人及其受養人各增3萬元免稅額，以減輕市民稅務負擔，並改善家庭現金流。同時，建議政府為香港家庭提供外籍家庭傭工來港工作隔離費用相等的津貼或稅，鄭氏指，現時外傭來港的強檢費用均由僱主負責，故政府容許報銷隔離費用將能減輕中產負擔，並能增加外傭供應，以釋放本地勞動力。

企業方面，聯席主席何家輝表示，經濟環境的不確定性對企業構成重大現金流壓力，故建議政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務虧損被允許抵銷往年應評稅利潤。他指，有關安排符合經濟合作與發展組織為應對稅基侵蝕及利潤轉移而制定的新方案(BEPS 2.0)，亦與其他地方看齊。

何氏亦建議推新一輸針對性的「防疫抗疫基金」，尤其是旅遊業、酒店業及會展服務業等受疫情嚴重打擊的行業，以提供更多支援；另外，建議為初創企業提供獎勵和補貼措施，以協助處於產品及服務開發階段接近零收入的初創，以支持其發展。

長遠發展方面，聯席主席陳志偉指，該會建議政府下調高科技產業稅率，以吸引海內外高科技企業及科研人才來港發展，為本地年輕人創造就業機會。此外，為進一步鼓勵香港企業融入大灣區的發展，ACCA建議政府將稅收減免擴大至大灣區的香港公司或科研機構，以刺激研發工作的投資，並為大灣區內的香港企業提供更大靈活性。