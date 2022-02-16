【產經直播】美股反彈係虛火？

俄烏局勢稍作緩和，刺激隔晚美股反彈，納指表現突出，但美國1月生產物價指數(PPI)按年升9.7%，高於市場預期，市場憂慮美國聯儲局將有理由逐步退出量化寬鬆政策，在迎來加息及大幅縮表之前，美股走勢依然波動？

受俄羅斯撤軍消息影響，金價及國際油價等避險資產大幅回吐，期油跌逾3%。金價及油價近期不斷攀升至高位，唔想高位接火棒，依家部署反向ETF操作仲實際？

內地1月份通脹數據，受食品價格回落影響，居民消費價格指數(CPI)按年升0.9%，較去年12月回落0.6個百分點；另外工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上升9.1%，升幅較去年12月回落1.2個百分點。通脹放緩，消息利好A股？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，為大家逐一解答。

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