調查：1/3港人依靠退休投資產品收益作為退休收入來源

富達國際去年於全球16個市場進行「富達全球情緒調查」，調查結果顯示，受訪港人將「健康問題」(56%)、「缺乏資金」(36%)和「遇上意外事故」(36%)列為其最憂慮的3大退休問題。大部分受訪港人高度依賴個人和退休儲蓄作為退休收入，僅1/3港人表示依靠退休投資產品收益作為退休收入來源。

調查顯示，超過3/4港人預期退休後的開支不會超過其退休前收入的75%。近1/3計劃延遲退休的港人指其擁有的退休儲蓄未如預期，或表示其財務狀況出現了變化。另外，有部分受訪者表示因伴侶被遣散或需較預期提早停止工作，因他們的收入更為重要。

研究亦問及受訪者過去6個月的投資狀況，57%受訪者表示有增加投資，43%則表示沒有。結果反映港人投資情緒出現兩極化，當中有25%受訪者相信投資比儲蓄帶來更高的回報，惟亦有30%受訪者表示不願承受更多風險而沒有作進一步投資。

富達宣布，在香港推出富達退休集成信託「富達退休易基金」，該基金為多元化混合性資產退休投資方案，集中投資於波動性較低的資產，包括全球債券(最高可配置90%)，及有限度投資於高風險資產，如環球股票(最高可配置50%)。值得留意的是，中國國債亦納入該基金投資範圍。

美國預期加息下股債市場波動，富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，除了調整基金股債比例，還可以透過選股減低市場風險。該基金將著重較穩定、有派息能力的大型公司，債券方面則會投資高投資評級的主權債或企業債。有別於市面上較側重於中港市場的退休前產品，該基金較側重投資環球成熟市場，如歐美市場。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指，該基金管理費為1.2%，而65歲以上並符合相關條件的投資者基金管理費則為1.1%。另外，該基金不設特定派息機制，透過定期提取制定適合成員的現金流。