致同：SPAC不會取代傳統上市渠道

去年環球主要市場採取寬鬆的貨幣政策，會計師行致同(香港)一份報告顯示，去年首三季亞洲併購交易額按年增加49%，而亞洲私募股權交易額按年飆1.38倍，當中科網股交易額最高，其次是工業和化工行業。

該行法證調查服務主管合夥人湯飈表示，在中美緊張形勢、地緣政治風險不確定性，難言勢頭會否延續至今年，但認為數碼健康或醫療技術投資機會增加，預計亞太地區醫療保健的投資會有所增加。

他稱，環球各國加強執行反壟斷法、實施國家安全保護，加上通脹升溫，拖累投資者情緒及交易估值。若中國年內加快「放水」、監管風暴減弱，對中國市場私募交易較審慎樂觀。不過，如果美國大幅加息，加上地緣政治因素，或引致資金撤離亞洲地區。

他又指，留意私募股權投資者更着重在投資過程中，有關環境、社會和企業管治(ESG)的盡職審查。由於實施可行有效ESG政策的公司被認為更能持續發展，有助提升公司對收購者的吸引力及其企業價值，故企業工作環境的多元、平等，以及共融成為投資者的重要考慮因素。

另外，香港今年起落實特殊目的收購公司(SPAC)上市制度。湯指出，SPAC是市場的新事物，亦不是主流，不會取代傳統新股上市。中資企業赴美上市步伐因中美兩國監管機構審查顯著放緩，相信香港能更吸引中資SPAC或公司在港上市。

他建議，香港應採取更多激勵措施，例如稅務寬免，以吸引私募股權基金及家族辦公室，帶動私募股權投資行業的發展。