G20行長和財長本周視像會議　將影響市場加息押注

外媒報道，投資者押注全球最大的這些已開發市場將以自2010年以來最快的步伐加息，這給希望放慢通脹而又不要導致經濟崩潰的決策者造成壓力。

這就是二十國集團(G20)央行行長和財政部長本周會議的背景，他們將於周四和周五(17及18日)在雅加達舉行視頻和面對面的會議，這是今年的首次聚首。

與上次他們去年10月會面相比，這是一個重大轉變；當時聯儲局主席鮑威爾還在用「暫時的」來描述通脹，且市場預期聯儲局今年最多加息兩次。

現在市場已經計入了聯儲局加息6次的預期。據估算，在G-10經濟體中，互換期貨顯示交易員預計央行利率平均值今年上升一個百分點，這是自2010年1月以來預測的最為陡峭的速度。

在經濟增長放緩，戰爭威脅，油價飆升，以及疫情已經進入第3年之際，這種轉變使得官員們難以管理預期。

中國人民銀行行長易綱周三(16日)警告，已遭受疫情重創的新興市場，易於受到金融條件緊縮的衝擊。

在G20外圍活動中易綱對一個視頻會議表示，發達經濟體的央行應該繼續加強與市場溝通；另外，新興市場應該增強韌性，在這方面地區金融合作可以發揮重要作用。

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly周日(13日)表示，在聯儲局開始加息以確保價格穩定之時，至關重要的是應該審慎且倚重數據。此前美國通脹觸及1982年以來最高水平。

歐洲央行行長拉加德曾警告，倉促收緊貨幣政策會損害歐元區從疫情中反彈。英倫銀行(即英國央行)近幾個月來兩次加息，但央行行長貝利曾警告，前景籠罩不確定性。

在通脹仍然基本處於休眠狀態的日本，央行最近幾天進行了無限量債券購買操作，以錨定孳息率，並反擊試探其超寬鬆政策組合的交易員。

總而言之，很明顯全球政策前景遠非統一，對於本周會議上負有制定共同目標之公告的財政部長和央行行長來說，這是一個挑戰。

而且通脹並非唯一風險。俄羅斯在烏克蘭邊境陳兵引發緊張局勢，美國警告可能即將入侵，導致油價升至7年高位。而新冠疫情繼續加劇供應鏈瓶頸，刺激通脹。

這些壓力使得G20本周的議程與金融危機之後很是不同，當時對於增長疲弱的擔心是討論的主體。