摩根資管：今後十年投資中國回報最高　或是美股兩倍

外媒報道，摩根資產管理全球市場策略師Gabriela Santos認為，投資組合經理在日益動盪的市場中跑贏的壓力會愈大，而投資中國將成為他們的優勢。

她說：「波動將更長時間保持在高水平，中國在這個難題中真的是非常重要的一環，因為你可以在中國市場添加阿爾法。我們預計今後十年中國的回報最高，A股回報將是美國的兩倍，中國人民幣計價政府債券也會比美國國債翻番。」

Santos表示，找到表現優於市場基準的金融資產已成為投資組合策略師的新藍圖。她認為，實現貝塔、或者廣義而言承擔與大多數投資者相同的風險並獲得類似回報，可能會讓位於所謂的「阿爾法的黎明」。

她說：「過去15年左右的時間裏，這一切都只是為了去投資和獲取指數回報，我們預測未來貝塔年化孳息率只有4.3%。所以，我們得付出更多努力才能得到與上個周期相同的回報。而這就需要阿爾法了。」

中國恰恰可以幫助投資者實現阿爾法，她認為，通過增加中國資產，回報率會有很多的改善，而且這些市場也帶來了多元化投資。他們的確是有自己的節奏。大家會在今年看到這一點。