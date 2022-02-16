以時間換空間！內房開發商多傾向庭外協議重組

困境地產商的司法重整比例遠低於人民幣債券市場的整體狀況。根據滙豐匯總的數據，213家人民幣債券違約發行人中，有89家選擇進行司法重整。有市場人士指出，本輪違約的房地產公司主要面臨的是流動性困局，沒有出現大規模資不抵債情況，且地產企業資產負債結構複雜，庭外協議重組意味着以時間換空間，是當下各方更能接受的選擇。

隨着房地產行業告別金色年華，投資者需要重新審視行業和金融環境，放低對地產商債務回收率的預期，並對付出更長的時間成本有所準備。

上海懋良投資合伙人沈忱稱，大家都有一個願望在那裏，所以使得大家不是馬上攤底牌，都願意再多看幾張牌。他解釋，庭內重整大概率股東要出局，開發商通常希望避免這種情況，而債權人也希望發行人能夠渡過難關，因此通過資產出售獲得喘息成為首選，「沒有人那麼容易繳械投降。」

特殊機會投資基金管理人鼎一投資董事長鄭華玲也表達了類似看法，只要債權人覺得資產大於負債，能出售部分資產「斷臂求生」，或者還能找到流動性支持，大體還是希望能庭外解決。