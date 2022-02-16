油價漲1% 道期升逾百點
2022年02月16日 16:11
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美匯指數報95.87；港匯見7.8011；離岸人民幣(CNH)報6.3353；美元兌日圓報115.65；歐元企1.1376，英鎊處1.356。金價升上1,857美元。油價漲1%，布油升至94.46美元，紐油升穿93美元。比特幣穩升0.6%，企4.42萬美元水平。道指期貨升110點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年12月工業生產（按年）
21:30 美國1月零售銷售（按年）
22:15 美國1月工業生產（按年）
23:00 美國去年12月商業庫存（按月）
●恒生指數全日收報24,718點，升363點或1.49%。國企指數收報8,678點，升150點或1.77%；科技指數收報5,616點，升126點或2.3%。主板成交1,017.9億港元。https://bit.ly/3gNSKFd
-內地投資者增持騰訊及美團，持股達7個月新高。
-港鐵為旗下商戶推新一輪租金援助措施。
●滬綜指收升19點，稀土及基建股受捧。外資透過滬股通及深股通淨流入逾21億元。https://bit.ly/3gMBnov
●中國經濟：
-中國1月通脹率0.9%，低過預期。
-Broadridge：中國資管規模2026年料升至250萬億元。
-內地冀2025年建成高效及綠色航空物流體系。
-內蒙鄂爾多斯擬新建一批現代化大型煤礦，產能佔比達92%。
-人行行長易綱：內地今年經濟恢復潛在增長率。
●英國1月通脹5.5%，創30年新高。
●ACCA：料政府錄赤字60億，倡消費券加碼、推稅務寬減。
●Moderna宣布計劃進駐香港。
●美SEC據報調查幣安美國分部交易關聯公司。
●南韓1月就業人數多113.5萬，連續11個月增長。
●美銀調查：標指倘跌穿3700點，聯儲局將出手救市。
●傳滙豐被英國監管當局要求評估信貸風險機制。