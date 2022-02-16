歐股全線上掦　啤酒公司喜力跌逾1%

俄羅斯宣布軍演結束，已撤走部分在烏克蘭邊境部分的軍地，但分析指威脅仍未完全消退。歐股周三(16日)早段向上，英國富時100指數報7,609點，升0.56點或0.1%；法國CAC指數報7,006點，升26點或0.38%；德國DAX指數報15,468點，升56點或0.36%。

英國消費物價指數(CPI)按年升5.5%，略高過預期的5.4%，創30年新高。英倫銀行罕有地連續兩次會議都加息，應付不斷向上的通脹，料4月通脹率達高峰的7.25%。

啤酒公司喜力去年全年銷售按年增長4.6%，勝預期。維持明年營運毛利率目標17%，由於經濟增長及通脹不確定性，將在今年稍後更新明年指引。該企警告，今年歐洲的酒吧及餐飲業復甦步伐，或比亞太地區慢，原材料、能源及運輸成本今年將升「15至17%」，或令產品銷售受壓，不利長遠前景。喜力股價跌1.4%。

荷蘭零售商Ahold Delhaize去年第四財季收入按年增2.79%至201.48億歐元，勝預期；純利6.34億歐元，按年虧轉盈，增長主要受惠網上銷售上升；惟毛利率按年倒退0.13個百分點至27.07%。該企對今年銷售保持信心，料續受惠線上食品銷售推動，但料今年每股盈利將錄低至中單位數倒退。該企在倫敦交易所股價跌3.41%。