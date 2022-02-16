【產經直播】恒指乾升 再升機會有幾大？

俄烏緊張局勢降溫，隔晚美股做好。港股周三(16日)結束3日跌市，反彈363點收報24,718點，但成交未見配合，僅1,017億元，港股後市應唔應該樂觀？另一方面，滬綜指連升兩日，內地上月通脹回落，內地放水的可能性係咪可以提升？揀咩板塊較好？

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