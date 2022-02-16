【產經直播】恒指乾升 再升機會有幾大？
2022年02月16日 16:22
東網電視更多新聞短片
俄烏緊張局勢降溫，隔晚美股做好。港股周三(16日)結束3日跌市，反彈363點收報24,718點，但成交未見配合，僅1,017億元，港股後市應唔應該樂觀？另一方面，滬綜指連升兩日，內地上月通脹回落，內地放水的可能性係咪可以提升？揀咩板塊較好？
銀行股反彈，高盛重申中銀香港(02388)「確信買入」評級，中銀香港經過昨日(15日)急跌後，周三(16日)急彈半成；而大摩亦上調滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)目標價，前者下周公布業績，市場關注其派息政策，隨着美國加息步伐漸近，息差擴闊有利銀行股，板塊點揀好？
科網股過去一年經歷監管風暴，股價被打殘。不過，由「鱷王」創立、全球最大對沖基金之一橋水，最新披露上季大增阿里巴巴(09988)等科網股持倉近三成，呢個動作畀唔畀到信心投資者？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道