法庭令千里眼控股一案內幕交易利潤賠償63名投資者

千里眼控股(08051，現稱訊智海國際控股)股份於2016年的內幕交易終告一段落。繼原訟法庭在2021年11月裁定危娟、黃軼及易芳芳從事內幕交易後，原訟法庭頒令，將三人從內幕交易而獲取的約1,294.98萬元不合法利潤，支付予63名投資者。

有關款項將會支付予法庭委任的管理人安永企業財務服務有限公司的徐子超及陳景偉，並會按照受影響的投資者於2016年2月29日至4月12日期間向危或黃出售的股份數目的比例而分發予他們。

香港證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，法庭頒布的命令，將會使與危娟及黃軼交易的投資者，盡可能回復他們訂立交易之前的狀況。該63名投資者無法察悉他們是與從事內幕交易的危及黃進行交易。如果他們知悉有關情況，便不會將股份賣給危及黃，更當然不會以該價格出售股份。

魏建新指，本案帶出的明確訊息是，違規者應對不法行為所帶來的後果，包括復原或補救的成本負責，而不是由無辜的投資者或市場來承擔。

證監會就本案展開的民事法律程序亦告終結，同時感謝中國證券監督管理委員會在本案中提供的協助。