九龍貨倉重建新方案若獲城規會通過　 將增近1千伙住宅

城市規劃委員會周五(18日)將審議多項規劃申請，包括兩項住宅發展，其中會德豐地產就旗下九龍灣九龍貨倉重建項目，早前申建1,782個住宅單位，規劃署不反對，若順利通過將較逾10年前的獲批舊方案增近1,000伙。

據該會文件，上述地盤位於啟興道1至5號，佔地約165,812方呎，最新計劃以5倍地積比率，興建7幢28層高分層住宅，另設兩層地庫，總樓面約829,059方呎，其中約6,459方呎作商場用途。

資料顯示，項目對上於2011年獲批作商住項目發展，興建7幢31層高住宅及兩座1層高商用物業，提供784個單位，新方案單位量較當時大增約1.27倍。

此外，油麻地西貢街15至15A、17、19及23號，即彩鴻酒店及毗鄰一列舊樓，早前亦要求重建作商住發展，提供230個中小型單位，規劃署亦不予反對。

上址佔地約8,375方呎，屬商業地帶，計劃以9.14倍地積比率，重建為1幢28層高商住大樓，住宅面積佔約73,606方呎，另設約2,927方呎面積作零售用途。據悉，上述重建項目由大鴻輝興業持有。