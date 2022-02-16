世茂擬將60億人幣信託計劃延期償付

消息人士稱，世茂周三(16日)下午在會上向投資者稱，該信託計劃2月約有13億元到期，4至8月有47億元到期。消息人士表示，世茂現提議2022年全年歸還該信託產品本金的25%，2023年歸還35%，2024年歸還剩餘部分。該信託產品通過中信信託發行。

然而，世茂集團旗下美元債已連跌3日。數據顯示，周三世茂2025年到期5.2%美元票據每1美元面值買價下跌約4美仙，跌至僅42.5美仙。

用益信託(Use Trust)提供的數據顯示，地產商本季度須償付逾220億美元的信託產品，全年需償付900億美元。該數據僅包括集合信託，不包括房企通過單一信託融資的規模。用益信託的數據亦未披露通過信託融資的房企名單。

除信託外，數據顯示，世茂第一季需要償還約77億美元的離岸債券。去年按合約銷售額計，世茂在中國開發商中位列第28位，境內外存續債券規模約有100億美元。

中國垃圾級美元債券的借貸成本徘徊在20%左右，對多數需為到期債務再融資的地產商孳息率依然過高。