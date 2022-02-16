原油或高見150美元　資深分析師點解咁講？

油價飆升似乎勢不可擋，由去年12月至今年1月，布蘭特原油價格已上升約11美元，而2月初至今漲幅亦相若，原因是供應擔憂、通脹升溫及地緣政治緊張局勢。

JTD Energy Services主管John Driscoll周一(14日)稱，「因為資本勘探投資不足，實體石油供應不足，引發供應短缺。」在最悲觀假設中，原油可能突破每桶120美元，甚至高達150美元。

此外，俄羅斯有可能入侵烏克蘭，亦推高原油價格，就算周二(15日)俄羅斯宣布部分軍隊由烏克蘭邊境地區撤出，大宗商品價格較前一日下跌約3%，但北約及美國總統拜登仍堅持認為，戰爭風險仍存在。

惟Driscoll說，「如今面對的不僅是地緣政治的利多，還有基本面。」市場正處於急劇現貨溢價狀態，對任何即時可用的實體石油提供了溢價。需求正在復甦，但供應仍然短缺。

短缺既存在於OPEC+低於增產承諾的水平，亦存在於新冠疫情後美國和其他國家對產業投資不足，以及推動轉向再生能源。

資金正湧入石油相關股票的投資，國際石油業者正錄得巨額利潤。隨着美國通脹創近40年來新高，分析師推薦投資能源股。在全球供應鏈問題推動下，通脹不僅打擊民生用油，還推高石油鑽探商的成本，尤其是美國頁岩油田。