「元宇宙」促家居意外上升　英國相關索賠按年增3成

「元宇宙」興起，連帶VR(虛擬實境)裝置熱潮再度掀起，亦令家居意外數字隨之飆升。英國保險公司英傑華(Aviva)發表最新數據顯示，去年英國國內有關VR所衍生的家庭財產索賠數量增31%，平均索償額約880美元(約6,864港元)。

Aviva財產及特殊索償總監Kelly Whittington表示，隨着體感遊戲盛行，使用者在遊玩過程造成身體受傷，或導致物品損壞比例亦相應增加，導致意外保等相關保險賠償數量增加。她又提醒，在使用VR裝置時，務必注意周遭狀況，並在足夠的空間下玩耍，同時在家庭保險中增加損害險。

此外，被稱為「元宇宙第一股」的美國網絡遊戲平台Roblox(美股：RBLX)公布最新業績，惟表現遠遜預期，2021年第四季每股虧蝕25美仙，高於預期的13美仙；收入增83%至5.69億美元，低於預期的7.72億美元。該股的股價於周二盤後交易急挫逾15%。

該企亦預期今年1月的收入介乎2.03億至2.06億美元，按年增64至66%；每日平均活躍用戶數及用戶總參與時數，則分別升32%及26%。

虛擬貨幣消息方面，外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)正在審查虛擬貨幣交易所幣安與兩家交易附屬公司之間的關係，尤其關注幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯繫。據報，上述兩家交易公司為Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd，擔任幣安美國交易所的莊家。